Військовослужбовці Миколаївського гарнізону отримали дипломи від ОБСЄ

Навчання відбувалося на базі Чорноморського державного університету імені Петра Могили і тривало три місяці, протягом яких із слухачами було проведено 500 годин теоретичних і практичних занять.

Привітати випускників курсів приїхали представник офісу ОБСЄ в Україні, асистент проекту Наталія Калько, заступник директора Департаменту соціального захисту постраждалих від Чорнобильської катастрофи та інших категорій Міністерства соціальної політики України Максим Андросенко та голова правління Ресурсного та кар’єрного центру для звільнених військовослужбовців Збройних Сил України Олександр Коренчук.

Гості поздоровили випускників із закінченням навчання та побажали успіхів у подальшому працевлаштуванні. Після цього слухачам було видано дипломи про закінчення курсів. За традицією на згадку про навчання випускники сфотографувалися у дворі навчального закладу біля пам’ятника Петру Могилі.

Довідково. Спільний міжнародний проект Міністерства соціальної політики України та ОБСЄ “Допомога в соціальній адаптації звільненим військовослужбовцям” триває в Україні з 2004 року. Протягом цього часу перепідготовку на нові спеціальності пройшли 8047 військовослужбовців в усіх регіонів України. До 2011 року координатором проекту було Міністерство оборони України, після цього – Міністерство соціальної політики України. Цього року навчання в рамках проекту пройшло 682 колишніх військовослужбовці з усіх куточків країни.