У Полтаві відроджуються кадетські традиції

За ініціативою Міністра оборони України Павла Лебедєва на базі 179 об’єднаного навчально-тренувального центру військ зв’язку, що у Полтаві, триває процес створення військового ліцею. Фонди та матеріальна базу центру, що найближчим часом підлягає скороченню, у майбутньому використовуватимуться для навчання ліцеїстів. Наразі вже затверджений штатно-посадовий розклад, загальна концепція та напрями навчально-виховного процесу.

– Вступ до ліцею передбачений за дворівневою системою – після восьмих та десятих класів загальноосвітніх шкіл, – розповів заступник начальника навчально-тренувального центру з виховної роботи підполковник Юрій Кривонос. – Кожен курс складатиметься з трьох навчальних рот. Підрозділами командуватимуть досвідчені офіцери-вихователі.

До кінця поточного року для ліцеїстів розроблять військову символіку: бойовий прапор навчального закладу, нарукавну емблему та нагрудний знак. Найближчим часом планується затвердити Статут ліцею та правила прийому до нього юнаків. Потім розпочнеться набір викладацького складу та затвердження навчального плану на 2014 – 2015 роки.

З метою забезпечення належних соціально-побутових умов навесні 2014 року казармені приміщення переобладнають за кубриковою системою, замінять електрообладнання та поставлять металопластикові вікна. Для навчальних класів та казарми придбають нові меблі, для ліцеїстів – військову форму одягу, бібліотека поповниться навчально-методичною літературою.

Влітку керівний та викладацький склад ліцею пройде стажування на базі Київського військового ліцею імені Івана Богуна, після чого наприкінці липня розпочнеться прийом абітурієнтів. 1 вересня 2014 року для ліцеїстів пролунає перший дзвоник.

Слід зазначити, що Полтава багата своїми військовими традиціями. У вісімнадцятому-дев’ятнадцятому столітті тут діяв Петровський Полтавський кадетський корпус – найстаріший та найпрестижніший кадетський навчальний заклад на теренах сучасної України. Створений з ініціативи полтавського військового губернатора Миколи Рєпніна, корпус мав 7 класів з однорічним курсом навчання. Приймалися до нього хлопці 10-18 років, а навчання відбувалося за загальноосвітніми предметами. Також кадетів навчали фехтуванню, плаванню, музиці, співам і танцям. Серед відомих випускників навчального закладу – художник Микола Ярошенко, фізик Василь Балясний, автор епіграм Микола Бутович, метеоролог Філадельф Величко та багато інших.