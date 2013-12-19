Міністр оборони Павло Лебедєв: “Акцент 2013 року – якісна підготовка тактичних груп"

Вінцем підготовки військ року, що минає, стало проведення 26 тактичних навчань, в тому числі демонстраційного тактичного навчання в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки, за яким спостерігав Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України.

Під час навчання апробовані нові способи ведення загальних бойових дій підрозділами видів Збройних Сил у складі міжвидового тактичної групи, практично продемонстровані технічні можливості озброєння і військової техніки, яке прийнято на озброєння Збройних Сил. Всього до демонстраційного тактичного навчання залучалося близько 1700 військовослужбовців та 400 одиниць озброєння та військової техніки.

– Армії немає часу байдикувати і гаяти дорогоцінний час задарма. Завдяки якісному плануванню інтенсивність бойової підготовки підвищилась в рази порівняно з минулим роком, – відзначає Міністр оборони Павло Лебедєв.

Виконано більше 32.800 стрибків з парашутом, проведено більше 40 ротних тактичних навчань (у 2012 році – 33). Показники середнього нальоту екіпажів авіації Повітряних Сил склали майже 35 годин, армійської авіації Сухопутних військ близько 34, морської авіації – більше 21. Середня наплавність кораблів та катерів ВМС ЗС України досягла 18,3 діб (у 2012 році – 12,2 діб).

Найбільш важливими заходами підготовки у 2013 році стали двосторонні командно-штабні навчання з органами військового управління та військами (силами) “Чумацький шлях-2013” і “Осінній циклон-2013”.

Таким чином, проведені заходи підготовки Збройних Сил у 2013 навчальному році підтвердили правильність обраного напрямку реформування і розвитку армії, впровадження в практику підготовки міжвидового принципу набуття бойових здібностей, а також окреслити напрями розвитку теорії військового мистецтва.