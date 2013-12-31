Національний контингент у ДР Конго продовжує успішно виконувати завдання Місії ООН

Основними завданнями вертолітних екіпажів залишаються повітряна розвідка важкодоступних районів країни, авіаційний супровід та підтримка військ Місії, перевезення VIP-персон, особового складу контингентів та вантажів.

– Зі збільшенням одиниць авіаційної техніки загону – гелікоптерів Мі-8 – зросла і кількість польотів. Командування бригади “Північне Ківу”, у підпорядкуванні якої знаходиться загін, продовжило маршрути польотів до 500 км від основної бази. З’явилися нові та відносно складні вертолітні майданчики обмежених розмірів у гірській місцевості, – наголосив заступник командира окремого вертолітного загону полковник Мухаммад Буланбаєв. – Це вимагає від льотчиків якісної підготовки, чіткості у дотриманні заходів безпеки під час польоту та професіоналізму. Суттєво впливають на безпеку польотів і погодні умови, які у нашій зоні відповідальності дуже мінливі.

Загалом з початку ротації було виконано понад 950 польотів із загальним нальотом більше 1000 годин (середній наліт на одного льотчика склав 66 годин 48 хвилин). Перевезено майже 263 тонни вантажу та більше 3300 пасажирів, проведено близько 190 візуальних наведень (цілевказань) екіпажів вертольотів на наземні цілі.

Протягом останнього місяця за рахунок офіцерів та прапорщиків інженерно-авіаційної служби, ремонтної техніки було збільшено табір на майданчику “Бунія”, який сьогодні фактично є базою регламентних робіт.

Поряд із виконанням та забезпеченням польотних завдань у таборі проходять інші планові заходи. Щоденно у післяобідній час протягом двох годин проводяться заняття з фізичної підготовки. Двічі на тиждень військовослужбовці займаються англійською мовою, а наприкінці кожного місяця складають відповідні заліки і контрольні заняття. Крім цього, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України та наказом Міністра оборони України з 15 листопада по 25 грудня у загоні було проведено планову інвентаризацію. З числа особового складу були створені внутрішні комісії, які перевірили фактичну наявність військового майна та відповідність його обліковим документам.

Одночасно з цим у таборі тривають роботи з облаштування – проведено ремонт їдальні, банно-прального комплексу, житлових і господарських приміщень тощо.