Військові інженери українського національного контингенту в Косово успішно пройшли сертифікацію командуванням сил KFOR

Навчання відбулися відповідно до плану бойової підготовки штабу сил KFOR та оцінки дій новоприбулих підрозділів у разі необхідності їх оперативного застосування. Метою було відпрацьовування елементів взаємодії щодо забезпечення свободи пересування миротворчих військ сумісно з реалізацією технічних і тактичних навичок багатонаціональних підрозділів на етапі врегулювання та управління агресивно налаштованим натовпом населення. У тренуваннях взяли участь більше, ніж 200 військовослужбовців зі складу національних контингентів Збройних Сил Франції, України, Німеччини та Марокко.

За легендою навчань, вуличні протести та демонстрації населення умовної адміністративно-територіальної одиниці вийшли з-під контролю і почали набувати агресивного характеру з проявами елементів насильства. Поліція не в змозі самостійно врегулювати ситуацію, і було вирішено задіяти миротворчі підрозділи багатонаціональних сил. Тренування проходили в умовах, максимально наближених до реальних подій, із застосуванням проти умовних демонстрантів сльозогінного газу, димових гранат, вибухових пакетів тощо.

У ході проведення операції особовий склад інженерної роти українського національного контингенту, що входить до складу об’єднаної логістичної групи підтримки штабу KFOR, під командуванням командира роти капітана В’ячеслава Шевчука успішно виконав завдання щодо забезпечення свободи пересування миротворчих військ (FOMD).

Відповідно до стандартних оперативних процедур FOMD, після отримання запиту на інженерну підтримку тактичних підрозділів щодо розгородження штучно створених перешкод (roadblock) на основних шляхах руху, українські військові інженери за допомогою мінно-пошукового собаки лабрадора на ім’я Ларс професійно виконали перевірку дорожніх завалів на наявність вибухонебезпечних предметів, та з використанням важкої інженерної техніки ІМР-2М швидко розгородили заблоковані шляхи, тим самим давши можливість броньованим машинам пробитися на підтримку до особового складу, який був відрізаний від основних сил.

Командир Об’єднаної логістичної групи підтримки штабу сил KFOR (JLSG) полковник ЗС Франції Ерік Еуделін високо оцінив дії українського підрозділу, а особливо роботу екіпажу важкої інженерної техніки ІМР-2М у складі командира машини сержанта Одександра Губаря та механіка-водія молодшого сержанта Дмитра Носікова.

Варто додати, що в інтересах багатонаціональних бойових груп сил KFOR на інженерний підрозділ національного контингенту покладаються завдання з розчищення доріг, проведення земляних робіт, розвантаження та завантаження вантажів, будівництво захисних стінок, обладнання невибухових загороджень, частковий ремонт та обслуговування шляхів руху, інженерна розвідка місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів та їх знешкодження, руйнування об’єктів тощо.