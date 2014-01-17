Перший заступник секретаря РНБО України взяв участь у засіданні Спільної робочої групи Україна–НАТО з питань воєнної реформи

16 січня 2014 року в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося засідання Спільної робочої групи Україна-НАТО з питань воєнної реформи (СРГ ВР) у форматі ключової групи підсиленого складу. Засідання проходило в контексті підготовки до проведення в лютому поточного року в штаб-квартирі Альянсу чергового засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

Делегацію України очолив перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександр Медведько. До складу української делегації також увійшов директор Департаменту воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України Олександр Затинайко.

У ході засідання представники делегацій обговорили пріоритетні напрями співробітництва України з НАТО в оборонній сфері на 2014 рік, а також схвалили орієнтовний план роботи СРГ ВР. Окрему увагу приділили ходу реформування сектору безпеки і оборони України та стану реалізації проектів співробітництва з Альянсом, спрямованих на підтримку зазначених завдань.

Учасники засідання високо оцінили системний характер конструктивного партнерства України з НАТО та відзначили ефективність механізму СРГ ВР для проведення масштабних реформ у секторі безпеки і оборони нашої держави. Представники НАТО наголосили на важливості подальшого розвитку практичного співробітництва з Україною, а також підтвердили готовність до поглиблення співпраці за визначеними напрямами та надання всебічної підтримки в проведенні реформ у сфері безпеки і оборони України.