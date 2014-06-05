Харківські військові лікарі надають допомогу пораненим в ході АТО

Лікарі Військово-медичного клінічного центру Північного регіону, що на Харківщині, продовжують надавати висококваліфіковану медичну допомогу військовослужбовцям різних силових структур, які отримали поранення в ході проведення антитерористичної операції.

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Ми забезпечені усім необхідним щоб вони отримали необхідну медичну допомогу та пройшли курс реабілітації, – зазначив начальник Військово-медичного клінічного центру Північного регіону полковник медичної служби Віктор Поліщук.