Міноборони: затриманий у Маріуполі за продаж зброї “майор” не має відношення до ЗСУ

"При цьому ЗМІ посилалися на слова радника Міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, який в ефірі 5 каналу лише повідомив: “У Маріуполі був затриманий майор однієї з наших оборонних структур, який був викритий у продажу зброї сепаратистам”",- йдеться у повідомленні прес-служби.

Управління преси та інформації Міноборони наголошує, що затримана працівниками правоохоронних органів особа жодним чином не належить до ЗСУ та Міністерства оборони України.Читайте такожУ Маріуполі затримали майора, який постачав зброю сепаратистам

За інформацією Військової служби правопорядку у ЗСУ, в ході перевірки даної інформації була проведена бесіда з начальником управління територіальної оборони оперативного командування “Південь”, помічником оперативного чергового ОК “Південь”, військовим комісаром Маріупольського ОМВК, які спростували дану інформацію та причетність до даного випадку військовослужбовців Збройних Сил України.

Під час розмови з радником Міністра внутрішніх справ України Антоном Геращенком встановлено, що йшлося про військовослужбовця іншої силової структури, який затриманий співробітниками МВС України під час спроби продажу автомата Калашникова. Крім того, його підозрюють у продажу пістолетів ПМ.Читайте такожПрикордонники затримали на кордоні з РФ дві «Газелі», набиті зброєю

Затриманого було доставлено до Запорізького ізолятора тимчасового тримання УМВС України в Запорізькій області.

Ведеться слідство.