У Дніпропетровській обласній лікарні проходять лікування 17 учасників АТО

Як повідомив заступник головного лікаря обласної клінічної лікарні імені І. І. Мечникова з хірургічної допомоги Юрій Скребець, майже щоденно до лікарні надходять пацієнти, які мають тяжкі поранення. Здебільшого це серйозні поранення голови, кульові поранення грудної клітини, черевної порожнини, тяжкі вогнепальні переломи кісток кінцівок тощо.

"На даний час у лікарні проходять лікування 17 поранених, серед них — військовослужбовці Збройних Сил України, Національної гвардії та Міністерства внутрішніх справ України. Завдяки кваліфікованій медичній допомозі всі йдуть на поправку", - розповів Юрій Скребець.

Починаючи від 10 квітня у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені І. І. Мечникова пройшли лікування понад тридцять важкопоранених учасників АТО. Більшість їхніх бойових поранень раніше вважалися несумісними з життям, однак завдяки високому професіоналізму медичного персоналу та високого розвитку медицини в обласній клінічній лікарні, всіх важкопоранених було врятовано. За весь цей період медична установа не втратила жодного пацієнта.

Для проведення лікування та реабілітації постраждалих військових клінічна лікарня забезпечена всім необхідним. Лікарі постійно опікуються станом поранених, за потреби - запрошують на консультації та коригування терапії провідних фахівців військової медицини з різних регіонів України.