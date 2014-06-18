ЗСУ разом з прикордонниками завершують відновлення держкордону - Коваль

Сьогодні, 18 червня, виконуючий обов’язки Міністра оборони України генерал-полковник Михайло Коваль у Національному університеті оборони України імені Івана Черняхівського розповів про поточні завдання ЗСУ та Держприкордонслужби щодо відновлення державного кордону.

"Президент України — Верховний Головнокомандувач ЗС України Петро Порошенко чітко визначив завдання, і ми його неухильно виконуємо. Державний кордон буде надійно захищений від будь-яких спроб проникнення на терени нашої держави ззовні. Ми, ведучи безперервні бої, затяжні і запеклі, відновлюємо свої положення і закриваємо тим самим державний кордон від зовнішнього втручання", — зазначив генерал-полковник Михайло Коваль.

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Він додав, що Збройні Сили в тісній взаємодії з прикордонниками фактично завершують відновлення державного кордону.

"Армія діє на відстані близько 15 км від кордону, створюючи таким чином буферну зону, а прикордонники спільно з нами відновлюють усі свої підрозділи та пункти пропуску", — повідомив в.о. Міністра оборони України.

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Коваль також наголосив, що сьогодні — дуже важливий день для Національного університету оборони України. В цілому, за висновками ДЕК, Збройні Сили України отримали прекрасних фахівців стратегічного та оперативно-тактичного рівнів.

"Фактично сьогодні 100 річниця заснування провідного вищого військового навчального закладу, і цей випуск офіцерів вищої ланки керівництва для Збройних Сил України проходить в непростий для держави та армії час, коли на сході України відбувається неоголошена війна", — підкреслив він.

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Виконуючий обов’язки керівника оборонного відомства відзначив, що велика частина сьогоднішніх випускників знаходиться в бойових порядках.

"Це офіцери, які керують батальйонами територіальної оборони. Через кілька днів частина нинішніх випускників також поповнить особовий склад тих з’єднань і військових частин, які виконують завдання зі стабілізації обстановки в Донецькій і Луганській областях", — розповів генерал-полковник Михайло Коваль.