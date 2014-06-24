До персонального складу РНБО введено начальника Генерального штабу

Президент України Петро Порошенко Указом № 549/2014 «Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України» від 23 червня 2014 року ввів до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України Куцина Михайла Миколайовича.

«Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю:

1. На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 16 червня 2014 року № 528 „Про склад Ради національної безпеки і оборони України“

1) ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України таких осіб:

Куцин Михайло Миколайович — начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України», — йдеться в Указі Президента України.