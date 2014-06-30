Один військовий загинув через напад терористів під Кривою Лукою - Тимчук

Терористи вчинили напад на підрозділ сил АТО під Кривою Лукою в Краснолиманському районі Донецької області. Один військовослужбовець загинув.

Про це керівник групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«За минулі години терористами здійснено низку нападів на сили АТО. Двічі обстріляні з мінометів позиції силовиків на горі Карачун поблизу Слов'янська. Втрат серед силовиків немає. Скоєно напад із засідки на колону забезпечення сил АТО в Донецькій області. Троє військовослужбовців отримали поранення», - написав Тимчук.

Читайте такожРНБО: рішення про продовження АТО або режиму перемир'я буде ухвалено сьогодні до 22.00 «Скоєно напад на підрозділ сил АТО під Кривою Лукою (Краснолиманський район Донецької області). Один військовослужбовець загинув. Скоєно напад на рекогносцирувальну групу сил АТО в Луганській області. Двоє військовослужбовців поранені. Поблизу прикордонного пункту пропуску «Должанський» на міні підірвався БТР сил АТО. Троє військовослужбовців отримали поранення», - зазначив він.