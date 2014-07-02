У Дніпропетровську в аеропорті впав літак Су-25
15:36, 02 липня 2014Військо
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Сьогодні, 2 липня, близько 11.20 при заході на посадку літака Су-25 в аеропорту м. Дніпропетровськ пілот відчув зміни в керованості літальним апаратом у поперечному відношенні.
У Дніпропетровську впав літак, жертв немає / Фото прес-служби Міноборони
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міноборони.
Льотчик вжив усіх заходів для здійснення посадки, але у зв’язку з тим, що літальний апарат втратив керованість, він був вимушений катапультуватися.
Жертв і руйнувань об’єктів аеропорту немає.
Раніше сьогодні повідомлялося про падіння військового літака в Донецькій області. Подробиці поки невідомі.
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