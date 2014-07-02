У Дніпропетровську в аеропорті впав літак Су-25

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міноборони.

Льотчик вжив усіх заходів для здійснення посадки, але у зв’язку з тим, що літальний апарат втратив керованість, він був вимушений катапультуватися.

Жертв і руйнувань об’єктів аеропорту немає.

Раніше сьогодні повідомлялося про падіння військового літака в Донецькій області. Подробиці поки невідомі.