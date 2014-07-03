Курсанти ВМС України стажуватимуться на борту корабля ВМС Італії

Ці курсанти вільно володіють італійською мовою, яку вже другий рік поспіль вивчають в Україні за сприяння апарату аташе з питань оборони при посольстві Італії в Україні, говориться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Протягом липня майбутні українські морські офіцери у складі екіпажу італійського корабля виконуватимуть завдання у рамках операції Mare Nostrum у південній частині Середземного моря.

Читайте такожКурсанти Одеської морської академії пройдуть практику на кораблях НАТО

Слід зазначити, що до кінця цього року більшість курсантів Академії ВМС збройних сил ім. П. Нахімова пройдуть стажування на кораблях або візьмуть участь у навчальних програмах на базі навчальних закладів ВМС провідних країн НАТО (Великобританії, США, Італії, Франції).

Представники військово-дипломатичного корпусу країн НАТО, які акредитовані в Україні, були вражені патріотизмом та стійкістю українських курсантів під час підступної агресії Росії та подальшого захоплення Криму.

Mare Nostrum - це пошуково-рятувальна операція силових відомств Італії в прибережних водах країни під загальним керівництвом ВМС. Операція розпочалася 18 жовтня 2013 року після трагічної загибелі поблизу італійського острова Лампедуза біженців з Ефіопії та Еритреї.