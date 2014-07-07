До Києва прибули дві тисячі американських бронежилетів для ЗСУ

Бронежилети "Інтерсептор" надані в якості допомоги збройним силам вже прибули до Києва, повідомили у відділі преси, освіти і культури посольства США в Україні.

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Бронежилети надані на прохання Міністерства оборони, щоб підвищити виживаність військових під час бойових операцій і зберегти їх життя. Після розмитнення бронежилети будуть передані Міністерству оборони для транспортування в зону АТО.

Модель "Інтерсептор" використовувалася американськими військами в Іраку і Афганістані - вона була розроблена для забезпечення кращого захисту при меншій вазі порівняно з попередніми моделями, що робить ці бронежилети більш ефективними під час бойових операцій.

Інші недавні доставки допомоги зі США включають 1 тис. спальних килимків і 3,6 тис. камуфляжних штанів, а 400 коробок марлевих бинтів і 1 тис. чохлів на каски будуть спрямовані незабаром. Ця доставка є частиною допомоги США Україні на суму понад $23 млн, в яку також входять набори першої медичної допомоги, прилади нічного бачення, засоби зв'язку та інші матеріали для українських військових і прикордонників.