За добу в боях на сході України загинули 11 військовослужбовців - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Інформація з деяких ЗМІ про велику кількість загиблих воїнів у вчорашніх боях не відповідає дійсності», - зазначив він.

Читайте такожУ Луганську за добу бойових дій загинув один мирний житель, 9 - госпіталізовані«За нашими даними, які є точними та перевіреними, за останню добу загинуло 11 українських військовослужбовців», - заявив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за даними РНБО, станом на 15 липня за час проведення антитерористичної операції загинули 258 військовослужбовців, 922 отримали поранення.