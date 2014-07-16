За добу в боях на сході України загинули 11 військовослужбовців - РНБО
12:53, 16 липня 2014Військо
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За останню добу в боях на сході України загинули 11 військовослужбовців.
У боях на сході України загинули 11 військовослужбовців / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Інформація з деяких ЗМІ про велику кількість загиблих воїнів у вчорашніх боях не відповідає дійсності», - зазначив він.
Читайте такожУ Луганську за добу бойових дій загинув один мирний житель, 9 - госпіталізовані«За нашими даними, які є точними та перевіреними, за останню добу загинуло 11 українських військовослужбовців», - заявив Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, за даними РНБО, станом на 15 липня за час проведення антитерористичної операції загинули 258 військовослужбовців, 922 отримали поранення.
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