РНБО: питання про введення воєнного стану на Донбасі не розглядається

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Поки що питання введення воєнного стану не розглядається», - заявив він.Читайте такожВ Адміністрації президента не виключають зміни тактики АТО

«Перед кожним засіданням Ради національної безпеки та оборони відбуваються консультації на різних рівнях у різних міністерствах і відомствах», - додав речник РНБО.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня секретар РНБО Андрій Парубій не виключав настання моменту для введення воєнного стану на сході України.