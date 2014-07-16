РНБО: питання про введення воєнного стану на Донбасі не розглядається
12:54, 16 липня 2014Військо
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Питання про введення воєнного стану на Донбасі не розглядається.
Речник РНБО: Питання про введення воєнного стану на Донбасі не розглядається
/ УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.
«Поки що питання введення воєнного стану не розглядається», - заявив він.Читайте такожВ Адміністрації президента не виключають зміни тактики АТО
«Перед кожним засіданням Ради національної безпеки та оборони відбуваються консультації на різних рівнях у різних міністерствах і відомствах», - додав речник РНБО.
Як повідомляв УНІАН, на початку липня секретар РНБО Андрій Парубій не виключав настання моменту для введення воєнного стану на сході України.
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