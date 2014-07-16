В РНБО кажуть, що учасники АТО в полон не здаються
Військовослужбовці, які беруть участь в антитерористичній операції в Луганській і Донецькій областях, не здаються в полон, і серед них немає дезертирів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.
«Військовослужбовці, які беруть участь в антитерористичній операції, в полон не здаються і дезертирами не вважаються, вони всі ведуть бої з терористами», - зазначив він.
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«Ті, хто потрапили в полон, в першу частину АТО, - там були різні умови, і це стосувалося обставин, як-от прикриття мирним населенням і змушення складати зброю, але зараз вже такого немає», - зауважив Лисенко.
«Ті, хто потрапили в полон, наприклад, льотчики зі збитого АН-26, були непритомні», - додав речник РНБО.
«З приводу дезертирства – у нас немає такої інформації», - заявив він.
Як повідомляв УНІАН, антитерористична операція в Донецькій та Луганській областях триває з 15 квітня.
15 липня Лисенко повідомив, що на сьогодні в полоні у бойовиків залишаються 45 військовослужбовців.