На Луганщині силовики відбили напад бойовиків на блокпост біля Григорівки
17:35, 16 липня 2014Військо
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Українські силовики відбили напад на блокпост у районі Григорівки Луганської області.
Силовики відбили напад на блокпост у районі Григорівки / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
Читайте такожBBC: Біля пункту перетину кордону "Маринівка" відбувається бій«Cьогодні в районі села Григорівка Луганської області бойовики напали на блокпост сил АТО», - сказав він. «Напад успішно відбито. Втрат немає», - додав Лисенко.
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