На Луганщині силовики відбили напад бойовиків на блокпост біля Григорівки

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

Читайте такожBBC: Біля пункту перетину кордону "Маринівка" відбувається бій«Cьогодні в районі села Григорівка Луганської області бойовики напали на блокпост сил АТО», - сказав він. «Напад успішно відбито. Втрат немає», - додав Лисенко.