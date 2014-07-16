На Луганщині силовики відбили напад бойовиків на блокпост біля Григорівки

17:35, 16 липня 2014
Військо
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Українські силовики відбили напад на блокпост у районі Григорівки Луганської області.

Силовики відбили напад на блокпост у районі Григорівки / УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

Читайте такожBBC: Біля пункту перетину кордону "Маринівка" відбувається бій«Cьогодні в районі села Григорівка Луганської області бойовики напали на блокпост сил АТО», - сказав він. «Напад успішно відбито. Втрат немає», - додав Лисенко.

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