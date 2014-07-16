Виплати військовослужбовцям за липень будуть проведені до 20 числа

Військові частини Збройних Сил профінансовані в повному обсязі. Виплату буде здійснено у визначені терміни до 20 липня.

Виплата грошового забезпечення військовослужбовцям ЗС України, які залучені до виконання завдань в зоні АТО, за травень — червень 2014 року здійснювалася вчасно.

Читайте такожПрезидент підписав закон, що визнає учасниками бойових дій всіх задіяних в АТО громадянНе виплачено грошове забезпечення 147 військовослужбовцям за різних обставин: виявили бажання отримати після оголошення демобілізації, перебувають в районах виконання бойових завдань, до яких доставка коштів неможлива (кошти в наявності в базових таборах), перебувають в лікувальних закладах (видача проводиться за згодою військовослужбовців по прибуттю членів сімей до лікувальних закладів або військових частин) тощо.

Виплата військовослужбовцям винагороди за травень 2014 року буде здійснена разом з грошовим забезпеченням за липень.