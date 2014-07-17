Голова Житомирської ОДА відвідав у госпіталі поранених бійців АТО

Поранених під час АТО військовослужбовців, які перебувають на лікуванні у Житомирському військовому госпіталі, відвідали високопосадовці. До лікувального закладу завітали голова облдержадміністрації Сидір Кізін і начальник Державної служби лікарських засобів Житомирщини Сергій Моторний. До госпіталю чиновники приїхали, аби відвідали поранених та передати медикаменти.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

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Зазначається, що до збору коштів на ліки долучилися більше двадцяти суб’єктів господарської діяльності.

"Загальна сума коштів, яка була зібрана за короткий період нашими фармацевтами, склала 15 тисяч гривень. Ми дуже сподіватимемося, що й інші суб’єкти фармацевтичного ринку візьмуть участь і не залишаться байдужими до збору та наданню гуманітарної допомоги військовослужбовцям, які перебували в зоні АТО", — поділився своїми надіями Сергій Моторний.

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В свою чергу, начальник госпіталю полковник медичної служби Олександр Серебряков розповів, що на даний час близько 15 військовослужбовців госпіталю перебувають у визначених районах та надають меддопомогу у польових умовах. Він також, звернув увагу, що до цього госпіталю військових направляють вже на реабілітацію, де їх намагаються підтримувати як фізично, так і психологічно.