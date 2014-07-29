Терористи продовжуть обстрілювати луганський аеропорт
10:12, 29 липня 2014Військо
0 0
Бойовики обстрілюють аеропорт з БМ-21 “Град” і мінометів
Терористи продовжуть обстрілювати луганський аеропорт / airport.lg.ua
Бойовики продовжують обстрілювати аеропорт в Луганську, що знаходиться під контролем сил АТО, і намагаються захоплювати адмінбудівлі.
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
Читайте такожСитуація в зоні АТО складна, бойовики готуються до оборони Первомайська, Алчевська, Стаханова
«Бойовиками продовжуються обстріли аеропорту Луганськ з БМ-21 “Град” та мінометів. Не припиняється тактика захоплення адміністративних будівель», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що українські десантники проводили рейдові дії в напрямку населених пунктів Рідкодуб, Логвіно, Шахтарськ, Тернове та Саур-Могила.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter