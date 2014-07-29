Терористи продовжуть обстрілювати луганський аеропорт

Бойовики продовжують обстрілювати аеропорт в Луганську, що знаходиться під контролем сил АТО, і намагаються захоплювати адмінбудівлі.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

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«Бойовиками продовжуються обстріли аеропорту Луганськ з БМ-21 “Град” та мінометів. Не припиняється тактика захоплення адміністративних будівель», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські десантники проводили рейдові дії в напрямку населених пунктів Рідкодуб, Логвіно, Шахтарськ, Тернове та Саур-Могила.