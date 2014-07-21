З Луганського аеропорту після розблокування вивезли поранених - ”Права справа”



Про це кореспонденту УНІАН заявив голова громадської організації - Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов.

Він запевнив, що дану інформацію йому передали безпосередньо військові, а також місцеві жителі, які є очевидцями того, що відбувається.

«Луганський аеропорт розблокували, тобто, колона українських військових прорвалася до десантників. Всіх поранених вивезли, поповнили боєкомплект, запас боєприпасів, а також запаси води і продовольства», - сказав Снєгірьов.

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За його словами, десантники зараз залишаються в аеропорту, але змінили військову тактику - тепер не просто обороняються, а перейшли в активний контрнаступ.

«Саме ці львівські десантники минулої ночі розбили колону бойовиків, яка прямувала до Луганська і взяли під контроль село Георгіївка, яке фактично є передмістям Луганська», - пояснив активіст.

За його словами, в даний час «перерізана транспортна артерія між Луганськом і Красним Лучем, через яку йшло постачання бойовиків з боку Росії».