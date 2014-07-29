Сили АТО відновили контроль над селищем Новий Світ на Донеччині

Про це заступник керівника у зв'язках з громадськістю спецбатальйону «Азов» Ігор Мосійчук повідомив у Facebоok.

«Батальйон «Азов» за підтримки військових взяв місто Новий Світ», - заявив він.

«Сьогодні вночі і зранку точились позиційні бої між батальйоном «Азов», 39 батальйоном територіальної оборони та угрупуванням терористів, яке знаходилось в місті Новий Світ», - додав Мосійчук.

Він наголосив, що «терористи застосовували проти сил АТО системи залпового вогню «Град», міномети. В результаті бою на цю хвилину місто Новий Світ знаходиться під повним контролем батальйону «Азов» та українських військових. Колона терористів вийшла з міста і маневрує в околицях. Старобешівська ТЕС знаходитьсь під контролем українських силовиків».

Читайте такожСили АТО завдали 5 артилерійських ударів по позиціях бойовиків - Тимчук«Втрат серед українських вояків, бійців батальйону «Азов» немає», - доповів Мосійчук.

Як повідомляв УНІАН, ситуація в зоні АТО залишається напруженою. Бойовики готуються до оборони Первомайська, Алчевська та Стаханова. Найбільш жорсткі контратаки бойовиків зафіксовані в районі Савур-Могили, відбитою раніше українськими силовиками.