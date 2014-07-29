Ситуація в зоні АТО складна, бойовики готуються до оборони Первомайська, Алчевська, Стаханова

Про це повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"Ситуація в зоні АТО залишається складною. Після звільнення силами АТО ряду районів в зоні проведення операції, терористи провели кілька контратак з метою повернути втрачених позицій. Найбільш жорсткі контратаки бойовиків зафіксовані в районі Савур-Могили, відбитою раніше українськими силовиками", - написав експерт.Читайте такожУкраїнські військові взяли Савур-Могилу, з якої бойовики обстрілювали населені пункти

Він також зазначив, що фіксується активна підготовка терористів до оборони в районі н.п.Первомайск, Алчевськ, Стаханов.

"Тут обладнуються укріпрайони, прибуває техніка і озброєння, проводиться насильницька мобілізація» серед місцевих жителів", - підкреслив Тимчук.