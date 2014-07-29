Медики воюють разом із солдатами на передовій - Міноборони

— Медики воюють пліч-о-пліч з солдатами, витягають їх із поля бою, і як тільки проливається перша кров — вони вже надають допомогу. Тому я не хотів би казати, що медики знаходяться десь в тилу — вони знаходяться на передовій, — наголосив він.

За словами директора Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України, медична служба повністю укомплектована, прийнято понад півтори тисячі медиків, 245 із них — військові лікарі.

У зв’язку з ситуацією, що склалася, відбувається й реформування військової медицини:

— Кількість ліжко-місць у дніпропетровському госпіталі буде збільшена зі 100 до 200 з метою розширення бази та посилення кадрового потенціалу. Такий же процес відбувається і у миколаївському госпіталі, — повідомив полковник медичної служби Віталій Андронатій. — Ми збільшуємо кількість військових клінічних медичних центрів. Наприклад, у Запоріжжі поліклініку ми переформатовуємо також у госпіталь. Створено 2 реабілітаційних відділення у Львові та Ірпіні, де також розроблюються індивідуальні програми реабілітації. Хочу акцентувати увагу, що крім інших, у нас є Вінницький військово-медичний клінічний центр, саме у ньому дуже розвинута реабілітаційна база, — додав директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України.

У свою чергу начальник Військово-медичного клінічного центру «ГВКГ» полковник медичної служби Анатолій Казмірчук подякував усім благодійникам, волонтерам та донорам і запевнив присутніх, що проблем із кров’ю для поранених військовослужбовців не існує:

— Проблем із донорством на сьогодні немає. Завдяки небайдужості цивільних і військових донорів усі відділення і центри переливання крові працюють фактично цілодобово, — зазначив він.