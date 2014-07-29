У звільнених українських містах роздають військову газету

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Вже наступного дня після визволення жителі Лисичанська отримали газети «Народна Армія». А у Краматорську під час святкового концерту з нагоди визволення міста від терористів було організовано безкоштовну роздачу української військової та цивільної періодики.

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У повідомленні зазначається, що втікаючи з українських населених пунктів, терористи намагаються знищити всю комунальну інфраструктуру. Стратегічно важливим для них є руйнування засобів комунікації, які надають людям інформацію про те, що насправді відбувається в Україні.