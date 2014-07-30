У мережі з'явилося відео обстрілу українських військових біля кордону

На двохвилинному ролику видно, як після початку обстрілу солдати перебіжками дістаються до укриття.

Нагадаємо, українські військові частини, які блокують кордон України з Росією, регулярно зазнають жорстоких атак бойовиків і обстрілів з території Росії.

Зокрема, з 5 червня на державному кордоні України тільки на прикордонників зафіксовано 153 напади та обстріли прикордонних нарядів та місць дислокації підрозділів, внаслідок чого загинули 27 прикордонників і 185 отримали поранення.