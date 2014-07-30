У мережі з'явилося відео обстрілу українських військових біля кордону
12:41, 30 липня 2014Військо
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Військове телебачення України оприлюднило запис обстрілу позицій українських військ поблизу кордону.
ВТУ
На двохвилинному ролику видно, як після початку обстрілу солдати перебіжками дістаються до укриття.
Нагадаємо, українські військові частини, які блокують кордон України з Росією, регулярно зазнають жорстоких атак бойовиків і обстрілів з території Росії.
Зокрема, з 5 червня на державному кордоні України тільки на прикордонників зафіксовано 153 напади та обстріли прикордонних нарядів та місць дислокації підрозділів, внаслідок чого загинули 27 прикордонників і 185 отримали поранення.
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