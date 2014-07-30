Гелетей: Такі герої, як ви, врятують нашу державу

На виконання Указу Президента України глава оборонного відомства вручив чотирнадцятьом військовослужбовцям державні нагороди – ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, орден “За мужність” ІІІ ступеня та пам’ятний знак “За військову доблесть”.

– Сьогодні по всій території Донецької та Луганської областей триває активна, наступальна фаза дій сил антитерористичної операції. Щодня військовослужбовці Збройних Сил роблять все, аби громадяни України спокійно почували себе в усіх куточках нашої держави, ніколи не знали, що таке війна. Учасники АТО є справжніми героями для нас, для Батьківщини, – наголосив генерал-полковник Валерій Гелетей.

Міністр оборони України підкреслив, що хлопцям, які пройшли через бойові дії, необхідний час для адаптації. Найбільше пораненим військовослужбовцям потрібна підтримка влади, суспільства, волонтерів.

– Такі герої, як ви, врятують нашу державу! – наголосив генерал-полковник Валерій Гелетей, звертаючись до військовослужбовців.