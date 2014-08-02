Майже 30 військовослужбовців Черкаського гарнізону отримали нове житло

В урочистостях з цієї нагоди взяли заступник директора Департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України Лариса Храмченко, начальник місцевого гарнізону полковник Василь Цимбал, керівники місцевих органів влади і самоврядування, повідомляє прес-служба Міноборони.

"Сьогодні житло отримали різні категорії військовослужбовців: солдати, сержанти, прапорщики і офіцери. У цьому будинку 35 квартир, на 26 з них вже отримано оглядові ордери. Решта квартир зарезервована для військовослужбовців Збройних Сил України, які виконують завдання в рамках проведення АТО на сході України. Керівництво Міністерства оборони та Збройних Сил України робить все можливе для того, щоб кожен військовослужбовець разом зі своєю родиною почувався соціально захищеним", - наголосила Храмченко.

Заступник директора Департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України також повідомила, що цього року за різними напрямами планується надходження 1900 квартир для військовослужбовців Збройних Сил України.

"Минулого тижня ми вручали ордери у смт Шкло на Львівщині, сьогодні — на Черкащині, наступного тижня планується вручення оглядових ордерів в містечку Костопіль, що на Рівненщині, а згодом — в Очакові. Незважаючи на певні об’єктивні труднощі, робота щодо забезпечення військовослужбовців та членів їхніх сімей житлом не припиняється", - наголосила вона.