Десантний дух передається з покоління в покоління - командувач

На цьому під час брифінгу наголосив тимчасовий виконуювач обов’язків командувача ВДВ Збройних Сил України полковник Юрій Галушкін.

"Цей десантний дух — він вихований на багаторічних традиціях і передається із покоління в покоління. Цим духом «просякнуті» всі військовослужбовці, які проходять службу у ВДВ. Це життєве кредо, це ставлення до виконання завдання", — зауважив він.

За словами Галушкіна, ця традиція передається від батька до сина.

Читайте такожГелетей привітав десантників із днем «крилатої піхоти» "Сьогодні військовослужбовці Високомобільних десантних військ разом з іншими частинами та підрозділами Збройних Сил України беруть участь в антитерористичній операції на сході України. Є випадки, коли на передовій пліч-о-пліч виконують завдання батьки і діти. Це все реально", — зазначив він.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки командувача, військовослужбовці ВДВ щодня вчиняють подвиги в ім’я українського народу.

"В одному з боїв з терористами загинув командир батальйону полковник Тарас Сенюк. Указом Президента України йому присвоєно звання Героя України посмертно. На місце геройського комбата було призначено молодого капітана, який під час проведення АТО своїми вмілими діями довів спроможність керувати ввіреним особовим складом. І таких випадків багато", — розповів полковник.

Як наголосив офіцер, усі військовослужбовці ВДВ з честю виконують бойові завдання під час проведення АТО на сході України.

"За час проведення антитерористичної операції на сході України державні нагороди вручено 269 десантникам, ще 531 отримали відзнаки Міністерства оборони України та начальника Генерального штабу — Головнокомандувача ЗС України. Чергові військові звання присвоєно 83 "блакитним беретам". Та найголовніше — ми знаємо, проти кого воюємо, і навчилися воювати по-новому", — підкреслив в.о. командувача ВДВ.