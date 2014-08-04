За останню добу загинули 5 бійців АТО, 14 поранені - РНБО

Впродовж останньої доби в зоні проведення АТО загинуло 5 українських військовослужбовців, 14 отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

“За останню добу у нас загинуло 5 військовослужбовців. 14 отримали поранення”, - сказав він.

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За словами Лисенка, ніч на 4 серпня характеризувалася підвищенням активності бандформувань. Збільшилась інтенсивність обстрілів позицій сил АТО, у тому числі з установок “Град”, танків та мінометів.

Крім того, за даними Лисенка, з території РФ протягом доби 5 разів були обстріляні позиції сил АТО, у тому числі з установок “Град”.

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Зокрема, вчора о 21.00 під артилерійський вогонь росіян потрапили десантники в районі Червонопартизанська, під мінометний обстріл - позиції українських військ в районі Зеленопілля. Опівночі з установок “Град” російські військові обстріляли українських десантників в районі Дяково. Також російські військові відкрили артилерійський вогонь по позиціях прикордонників, а з мінометів обстріляли українських військових в районі селища Камишне. Вогонь вівся з населеного пункту Маноцький (РФ) у напрямку українського села Юганівка, підкреслив Лисенко.