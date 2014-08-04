Збільшилася інтенсивність обстрілів позицій сил АТО з боку бойовиків - штаб АТО

Про це йдеться у повідомленні прес-служби штабу АТО.

"Ніч з 3 на 4 серпня характеризується підвищенням активності бандформувань. Збільшилась інтенсивність обстрілів позицій сил АТО", -підкреслюють у прес-службі.

Зокрема, вночі спостерігався проліт безпілотника.

Бойовики обстріляли з БМ-21 «Град» блокпост в районі населеного пункту Нижня Таловка та позицій піхотинців в районі населено пункту Волнухіно.

Триває артилерійсько-мінометний обстріл позицій сил АТО з території Російської Федерації."01.50 – 02.00 – мінометний обстріл позицій піхотинців в районі населеного пункту Нижній Минченок. 16.40 – 16.50 – артилерійський обстріл блокпосту в районі перехрестя доріг поряд з населеним пунктом Каменка. 16.40 – 17.00 – мінометний обстріл блокпосту в районі населеного пункту Новий Світ", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, з території РФ вівся артилерійський обстріл десантників в районі населеного пункту Червонопартизанськ. Обійшлося без втрат.

"20.30 – 21.00 – мінометний обстріл позицій українських військ в районі населеного пункту Зеленопілля. Без втрат. 23.00 –00.40 - обстріл з БМ-21 позицій десантників в районі населеного пункту Дякове. Без втрат", -повідомили у штабі.