Терористи обстріляли два пункти дислокації української армії на Луганщині

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

“Сьогодні відбувся мінометний обстріл блокпосту в районі населеного пункту Сабівка Луганської області, в другій половині дня терористи обстріляли підрозділи АТО з установок “Град” в районі селища Красний Яр Луганської області”, - сказав речник РНБО.

Читайте такожНа Луганщині у двох містах знайшли 257 боєприпасів і більш як 25 тонн пороху

Він також зауважив, що, за наявною інформацією, станом на 17.00 втрат з боку українських військових немає.