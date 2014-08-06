Терористи обстріляли два пункти дислокації української армії на Луганщині
18:23, 06 серпня 2014Військо
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Протягом сьогоднішнього дня терористи обстріляли два пункти дислокації сил Антитерористичної операції на Луганщині.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.
“Сьогодні відбувся мінометний обстріл блокпосту в районі населеного пункту Сабівка Луганської області, в другій половині дня терористи обстріляли підрозділи АТО з установок “Град” в районі селища Красний Яр Луганської області”, - сказав речник РНБО.
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Він також зауважив, що, за наявною інформацією, станом на 17.00 втрат з боку українських військових немає.
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