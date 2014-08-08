Бійці АТО на 86% забезпечені бронежилетами - РНБО

У Раді національної безпеки та оборони України запевняють, що військовослужбовці, які беруть участь у антитерористичній операції в Луганській та Донецькій областях, на 86% забезпечені бронежилетами.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко.

За його словами, у ніч з 7 на 8 серпня до сил АТО надійшла чергова партія в кількості 300 бронежилетів 4-го класу та кевларові шоломи.