Бійці АТО на 86% забезпечені бронежилетами - РНБО
18:16, 08 серпня 2014Військо
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Про це сьогодні повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
У військових в зоні АТО все ще не вистачає бронежилетів / Фото УНІАН
У Раді національної безпеки та оборони України запевняють, що військовослужбовці, які беруть участь у антитерористичній операції в Луганській та Донецькій областях, на 86% забезпечені бронежилетами.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко.
За його словами, у ніч з 7 на 8 серпня до сил АТО надійшла чергова партія в кількості 300 бронежилетів 4-го класу та кевларові шоломи.
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