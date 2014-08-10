Десантники 79-ої бригади повернулися до Миколаєва

У руках люди тримали квіти, плакати, українські прапори та іншу національну символіку. Періодично у натовпі скандували: «Героям Слава», а також співали гімн України.

Крім командування з’єднання до зустрічі героїв долучились керівники Миколаївської області та обласного центру.

Відповідаючи на питання представників ЗМІ, десантники 79 Миколаївської окремої аеромобільної бригади ВДВ ЗС України неодноразово підкреслювали, що у найскладніших ситуаціях, в яких їм довелось опинитись, завжди пам’ятали про вірність військовому обов’язку. Кожен з них залишився вірним присязі та звання миколаївського десантника.