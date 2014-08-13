На Львівщину прибули понад 400 військових, які брали участь в АТО

Не зважаючи на пізню годину, їх зустрічали декілька тисяч галичан—волонтерів, рідних та близьких з інших областей. Також було чимало небайдужих мешканців обласного центру, які принесли квіти, прапори та саморобні плакати з щирими привітаннями. До їх когорти долучилися представники органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських організацій та військовослужбовці Львівського гарнізону.

Колону автобусів зустрічав урочистими маршами оркестр Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного під керівництвом військового диригента майора Ігоря Дубно.

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За словами заступника начальника Львівського гарнізону полковника Олександра Сивака, загалом прибуло 9 автобусів з військовослужбовцями.

— Усі вони отримали короткотермінові відпустки і матимуть можливість відпочити, побути з рідними та близькими, а через певний час знову повернуться до виконання службових обов’язків, — зазначив він.