Бійці АТО допомагають мешканцям Донбасу водою, хлібом та консервами

Військовослужбовці підрозділу ЗС України, які виконують завдання в рамках АТО, забезпечені усіма необхідними харчовими продуктами та питною водою.

Як зазначили у продовольчій службі АТО, раціон харчування військовослужбовців повністю відповідає усім встановленим нормам. Доставка всіх необхідних продуктів здійснюється регулярно та у повному обсязі, що повністю дозволяє забезпечити особовий склад гарячим триразовим харчуванням, а де це неможливо — видачею сухих пайків.

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Також особовий склад підрозділів тилу АТО надає гуманітарну допомогу місцевим мешканцям сіл та містечок Донеччини та Луганщини, доставляючи до них питну воду, хліб, консерви та інші харчові продукти.

Військовослужбовці, які здійснюють доставку гуманітарних вантажів, розповіли, що інколи доводиться самим залишатися без обіду. Але ті слова вдячності, які вони постійно чують від місцевих мешканців, сильніші за будь-яку пропаганду.