Небайдужі громадяни нашої держави продовжують надавати гуманітарну допомогу особовому складу Повітряних Сил Збройних Сил України.

Зокрема, депутати Вінницької обласної ради, підприємці передали військовим авіаторам, які виконують завдання на східних рубежах нашої держави, майже дві тонни гуманітарної допомоги.

Варто зазначити, що з початку оголошення часткової мобілізації до військових частин Повітряних Сил в межах благодійної допомоги надійшло матеріальних засобів та здійснено фінансування на суму майже 14 млн грн. Благодійні кошти та матеріальні пожертви від державних, приватних і громадських організацій, пересічних громадян залучаються до відновлення озброєння та військової техніки Повітряних Сил.

"Наприклад, волонтери одного з громадських об’єднань зібрали майже 600 тисяч гривень на відновлення літака Ан-26. Для потреб зенітної ракетної частини дочірнім підприємством КФ «Рошен» закуплено обладнання, апаратуру, запчастини на суму понад 700 тисяч гривень. Представники громадськості Вінниччини передали до військових частин матеріальної допомоги на суму майже 2 млн грн", - зазначив начальник прес-центру Командування ПС ЗС України підполковник Олександр Баюш.

Окремі слова вдячності офіцер передав дітям за малюнки, які вони надсилають солдатам на передову.