У РНБО спростовують інформацію про втрати у батальйоні «Айдар»
13:44, 15 серпня 2014Військо
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У Ради національної безпеки і оборони України спростовують інформацію про численні втрати у батальйоні “Айдар”.
Речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко / Фото УНІАН
Про це сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
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“Розповсюджена інформація, що було знищено багато хлопців з батальйону “Айдар”, не відповідає дійсності. Офіційно спростовую її. Наші хлопці всі живі і займаються звільненням території дуже професійно”, - сказав Лисенко, зауваживши, що розповсюдження такого роду інформації з боку терористів є елементом інформаційної війни.
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