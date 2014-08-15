У РНБО спростовують інформацію про втрати у батальйоні «Айдар»

Про це сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

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“Розповсюджена інформація, що було знищено багато хлопців з батальйону “Айдар”, не відповідає дійсності. Офіційно спростовую її. Наші хлопці всі живі і займаються звільненням території дуже професійно”, - сказав Лисенко, зауваживши, що розповсюдження такого роду інформації з боку терористів є елементом інформаційної війни.