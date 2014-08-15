Українських військових продовжують обстрілювати з території РФ - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, станом на сьогоднішній вечір основні зусилля українських військових спрямовані на взяття під контроль населених пунктів на стратегічно важливих напрямках.

У зоні АТО тривають бойові зіткнення в районах Донецька, Луганська, Горлівки, Первомайська, Шахтарська (Молодецьке), Тореза, Попасної, Красного Луча, Іловайська.

Особливо запеклі бої терористи ведуть на ділянках, де українська армія взяла під контроль стратегічно важливі траси Н21 під Шахтарськом і М-04 у районі сіл Новосвітлівка і Хрящувате, які забезпечують зв’язок Донецька та Луганська з рештою територій, тимчасово контрольованих російськими найманцями, сказав Лисенко.

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За оперативною інформацією, повідомив Лисенко, терористи обстрілюють територію Харцизька Донецької області з установок «Град».