За добу в зоні АТО поранені 65 українських військових

Протягом минулої доби в зоні проведення Антитерористичної операції загинули п’ятеро і поранені 65 українських військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Києві речник Інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

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"Станом на 12.00 сьогодні в зоні АТО отримали поранення 65 наших військовослужбовців, 5 загинуло", - сказав Лисенко.