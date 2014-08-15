За добу в зоні АТО поранені 65 українських військових
18:10, 15 серпня 2014Військо
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Як повідомлялося вранці, ще 5 бійців АТО загинули.
REUTERS
Протягом минулої доби в зоні проведення Антитерористичної операції загинули п’ятеро і поранені 65 українських військовослужбовців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Києві речник Інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.
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"Станом на 12.00 сьогодні в зоні АТО отримали поранення 65 наших військовослужбовців, 5 загинуло", - сказав Лисенко.
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