Українським військовим в зону АТО відправили підкріплення

До українських військових в зону АТО прямує підкріплення.

Про це повідомляє Міністерство оборони України на своїй сторінці у Facebook.

За даними відомства, у складі підрозділів, які виїхали на Схід, військовослужбовці-контрактники та військовослужбовці, призвані на військову службу під час мобілізації. Більшість із них – зі сходу та півдня країни.

"Бойові машини, які прямують на схід України, зняті з тривалого зберігання, над ними працювали ремонтно-відновлювальні бригади. З особливою ретельністю фахівці підійшли до підготовки військовослужбовців підрозділу", - наголошується у повідомленні.

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