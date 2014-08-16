Українським військовим в зону АТО відправили підкріплення

17:01, 16 серпня 2014
Військо
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До опорних пунктів підрозділів ЗСУ у зоні проведення АТО прямують підрозділи посилення. 

фото прес-служба Міністерства оборони

До українських військових в зону АТО прямує підкріплення.

Про це повідомляє Міністерство оборони України на своїй сторінці у Facebook.

За даними відомства, у складі підрозділів, які виїхали на Схід, військовослужбовці-контрактники та військовослужбовці, призвані на військову службу під час мобілізації. Більшість із них – зі сходу та півдня країни. 

"Бойові машини, які прямують на схід України, зняті з тривалого зберігання, над ними працювали ремонтно-відновлювальні бригади. З особливою ретельністю фахівці підійшли до підготовки військовослужбовців підрозділу", - наголошується у повідомленні. 

Допис by Міністерство оборони України.

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