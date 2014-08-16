Українським військовим в зону АТО відправили підкріплення
17:01, 16 серпня 2014Військо
0 0
До опорних пунктів підрозділів ЗСУ у зоні проведення АТО прямують підрозділи посилення.
На Донбас вирушило підкріплення / фото прес-служба Міністерства оборони
До українських військових в зону АТО прямує підкріплення.
Про це повідомляє Міністерство оборони України на своїй сторінці у Facebook.
За даними відомства, у складі підрозділів, які виїхали на Схід, військовослужбовці-контрактники та військовослужбовці, призвані на військову службу під час мобілізації. Більшість із них – зі сходу та півдня країни.
"Бойові машини, які прямують на схід України, зняті з тривалого зберігання, над ними працювали ремонтно-відновлювальні бригади. З особливою ретельністю фахівці підійшли до підготовки військовослужбовців підрозділу", - наголошується у повідомленні.
Відео 24 Канал
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter