Армійські спортсмени здобули нагороди під час міжнародних змагань

Всього у змаганнях брали участь 91 спортсмен з 29 країн.

Окрім цього днями в м. Цюрих (Швейцарія) пройшов Чемпіонат Європи з легкої атлетики. У підсумку молодший сержант військової служби за контрактом Центрального спортивного клубу ЗС України Анна Рижикова та працівник ЦСК ЗС України Наталія Пигида завоювали срібні нагороди в естафеті з бігу 4×400 метрів. А представниця спортивного клубу м. Одеса солдат служби за контрактом Анна Тітімець здобула срібну медаль з бігу з бар’єрами.