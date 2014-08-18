Армійські спортсмени здобули нагороди під час міжнародних змагань
17:09, 18 серпня 2014Військо
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На Чемпіонаті світу з авіамодельного спорту, що відбувся у м. Влоцлавек (Польща), у класі F2D (повітряний бій) старший прапорщик Станіслав Чорний здобув золоту медаль і став чемпіоном Світу.
Військові взяли участь у міжнародних змаганнях / Фотокореспондент газети “Голос України” Олександр Клименко
Всього у змаганнях брали участь 91 спортсмен з 29 країн.
Окрім цього днями в м. Цюрих (Швейцарія) пройшов Чемпіонат Європи з легкої атлетики. У підсумку молодший сержант військової служби за контрактом Центрального спортивного клубу ЗС України Анна Рижикова та працівник ЦСК ЗС України Наталія Пигида завоювали срібні нагороди в естафеті з бігу 4×400 метрів. А представниця спортивного клубу м. Одеса солдат служби за контрактом Анна Тітімець здобула срібну медаль з бігу з бар’єрами.
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