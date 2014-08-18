У Харкові волонтери активно допомагають військовим лікарям

Так, вже близько трьох місяців біля прикутих до госпітального ліжка військовослужбовців цілодобово знаходяться студенти Харківського національного медичного університету.

"У волонтерському загоні нас більше 30 осіб. Чергуємо у вільний від занять час групами по 4-6 чоловік. В основному, ми робимо перев’язки, допомагаємо харчуватися воїнам, стежимо за їхнім станом здоров’я", - розповіла координатор волонтерського руху медичного університету студентка Ярослава Шевченко.

За словами командування військово-медичної установи, суттєва матеріально-технічна допомога надходить від представників місцевих органів самоврядування, волонтерських організацій чи пересічних мешканців міста. Орієнтовна сума цієї допомоги вимірюється декількома мільйонами гривень.

"Нам надходить стільки вкрай потрібного для поранених героїв майна, що ми на контрольно-перепускному пункті створили волонтерський пункт. В цьому місці громадські активісти самі приймають та реєструють усю допомогу аби потім передати її пораненим військовим. Ліки, медична апаратура, військовий однострій, засоби гігієни, дитячі малюнки — основні речі, що постійно надходять до нас. Навіть піаніно нам нещодавно привезли", - пояснив психолог медичного центру Павло Базиль.

Також командування Військово-медичного клінічного центру Північного регіону відзначає, що усі позаштатні працівники діють по зову серця і це позитивно впливає на морально-психологічний клімат військового колективу.