В зону АТО доставлено понад 250 українських прапорів
Українські стяги виготовили у містечку Стрий на Львівщині. Гроші на тканину зібрали місцеві підприємці та церковна громада, а пошиттям прапорів займалися дружини офіцерів.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.
"Наші фахівці часто бувають в таборах різних підрозділів української армії на Донбасі, і дуже часто бійці кажуть, що їм найбільше не вистачає Державних Прапорів", - розповідає керівник проекту полковник Олексій Н.
Національні стяги цінуються серед бійців.
"На кожній колоні нашої техніки завжди чимало українських прапорів. Наші військові прагнуть підкреслити, що вони — бійці українських Збройних Сил. І жителі Донеччини їх підтримують. Вибігають на вулиці, машуть руками. Старші люди обов’язково перехрещують, бажають нам якнайшвидше звільнити Україну і повернутися додому живими. А ще часто місцеві мешканці просять подарувати їм прапор. Кажуть, що хочуть підняти його хоча б над сільською радою, а знайти ніде не можуть. Доводиться віддавати прапори зі своїх бойових машин", - розповідає капітан Андрій П.
Разом з прапорами офіцери цивільно-військового співробітництва передали на блокпости і пакети з продовольством. Їх також закупили для військових підприємці Львівщини.