В зону АТО доставлено понад 250 українських прапорів

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

"Наші фахівці часто бувають в таборах різних підрозділів української армії на Донбасі, і дуже часто бійці кажуть, що їм найбільше не вистачає Державних Прапорів", - розповідає керівник проекту полковник Олексій Н.

Національні стяги цінуються серед бійців.

"На кожній колоні нашої техніки завжди чимало українських прапорів. Наші військові прагнуть підкреслити, що вони — бійці українських Збройних Сил. І жителі Донеччини їх підтримують. Вибігають на вулиці, машуть руками. Старші люди обов’язково перехрещують, бажають нам якнайшвидше звільнити Україну і повернутися додому живими. А ще часто місцеві мешканці просять подарувати їм прапор. Кажуть, що хочуть підняти його хоча б над сільською радою, а знайти ніде не можуть. Доводиться віддавати прапори зі своїх бойових машин", - розповідає капітан Андрій П.

Разом з прапорами офіцери цивільно-військового співробітництва передали на блокпости і пакети з продовольством. Їх також закупили для військових підприємці Львівщини.