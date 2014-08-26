Українці придбали «військові» облігації на 56,9 млн гривень

За інформацією банку, в п'яти областях України громадяни викупили всі казначейські зобов'язання, зокрема в Івано-Франківській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях, перерахувавши таким чином на потреби армії 17,4 млн грн.Читайте такожУкраїнці викупили майже половину випуску «військових» облігацій

Банк нагадав, що громадяни можуть надати підтримку Збройним силам України, купивши в «Ощадбанку» казначейські зобов'язання «військові».

Як повідомляв УНІАН, уряд випустив казначейські зобов'язання «військові» на 100 млн грн для фізичних осіб номінальною вартістю 1 тис. грн, розміщення яких проводиться через «Ощадбанк», а кошти від продажу буде направлено на фінансування Збройних сил України.