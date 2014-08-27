В Краматорську йдуть військові навчання
19:40, 27 серпня 2014Військо
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Заступник міського голови Краматорська Андрій Панков просить жителів з розумінням поставитися до проведення військових навчань Збройних сил України на території міста.
У Краматорську проходять навчання / Міноборони України
Про це УНІАН повідомили у прес-службі міської ради Краматорська.
У повідомленні наголошується, що військовослужбовці ЗСУ знову мають намір провести бойову стрільбу з навчальною метою, і місцем проведення військових навчань є крейдяний кар'єр цементного заводу.
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«Закликаю городян з розумінням поставитися до стрільби, що проводиться. Прошу всіх зберігати витримку і спокій», - зазначається у зверненні Панкова до жителів Краматорська.
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