В Краматорську йдуть військові навчання

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міської ради Краматорська.

У повідомленні наголошується, що військовослужбовці ЗСУ знову мають намір провести бойову стрільбу з навчальною метою, і місцем проведення військових навчань є крейдяний кар'єр цементного заводу.

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«Закликаю городян з розумінням поставитися до стрільби, що проводиться. Прошу всіх зберігати витримку і спокій», - зазначається у зверненні Панкова до жителів Краматорська.