Вінницькі підприємці передали армії новітнє медичне обладнання

Особливістю цього обладнання є те, що медики за його допомогою під час проведення хірургічного втручання військовослужбовцям, які отримали вогнепальні, осколкові поранення на моніторі матимуть можливість в 3D зображенні побачити в уражених ділянках тіла осколки, кулі, кісткові відломи, повідомляє прес-служба Міноборони.

"Полегшує прийняття рішення стосовно методу проведення операції, значно скорочує час хірургічного втручання, а також суттєво зменшує опромінення пацієнта, аніж традиційні рентгенівські апарати, які до цього ми використовували для виявлення даних тіл. Ми щиро вдячні бізнесменам, які підтримують медичний персонал та поранених військовослужбовців", - зазначив тимчасовий виконувач обов’язків начальника Центру полковник медичної служби Олександр Столяренко.

Читайте такожКримські татари купили тепловізор для батальйону "Крим"Група бізнесменів до якої ввійшли десять осіб, обіцяє подарувати військовим медикам Центру ще один аналогічний апарат, який вже перебуває у Вінниці та перевіряється фахівцями на справність. Вартість даного зразку, який було закуплено в Німеччині і був у використанні коштує близько 35 тисяч доларів США. У зв’язку із тим, що коштів було зібрано значно більше, ніж коштує один, було прийнято рішення про закупівлю ще одного перетворювача.