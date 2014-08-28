У Борисполі на День авіації покажуть "волонтерський" Ан-26
30 серпня о 10.00, на День авіації України, на території 15 транспортної авіаційної бригади Повітряних Сил ЗС України (м. Бориспіль) відбудеться демонстраційний показ відновленого військово-транспортного літака Ан-26.
Завдяки спільним зусиллям особового складу військової частини, представників авіаційних ремонтних підприємств та волонтерів громадського об’єднання «Крила Фенікса», вдалося підняти в небо літак, який з 2005 року перебував на зберіганні, повідомляє прес-служба Міноборони.
У заходах, які відбудуться на території військової частини, візьмуть участь представники Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, особового складу військової частини, волонтерських організацій, авіаремонтних підприємств, місцевих органів влади та самоврядування.
Читайте такожЛітак – живий, просто трохи захворівЗавершаться заходи з нагоди Дня авіації о 17.00 концертом відомого українського гурту «Воплі Відоплясова».
Довідки та акредитація за телефонами: (093) 943-14-33; (067) 215-11-59. Контактна особа: підполковник Баюш Олександр Якович
Зустріч акредитованих представників засобів масової інформації 30 серпня 2014 року о 9.30 біля КПП № 3 військової частини м. Бориспіль.
Контактна особа: майор Лось Леонід Іванович, тел. (067) 732-82-76.
Акредитація обов’язкова, триватиме до 12.00 29 серпня 2014 року!